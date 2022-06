Vermehrt Betrugs-Anrufe im Rems-Murr-Kreis: Fälle in Backnang und Beinstein

Im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall kommt es aktuell wieder vermehrt zu Betrugs-Anrufen. Das geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom Freitagmorgen (24.06.) hervor. Die Betrüger versuchen laut Polizei mit Schockanrufen bei arglosen Bürgern Geld und Wertgegenstände zu erbeuten - in Beinstein, Backnang und Crailsheim jüngst mit Erfolg.

Betrüger gaukeln tödlichen Unfall vor

Den Angaben zufolge riefen Betrüger am Donnerstag (23.06.) bei einem 79-Jährigen aus Waiblingen-Beinstein an. Sie gaukelten ihm vor, seine Tochter hätte bei einem Unfall ein achtjähriges Mädchen tödlich verletzt. Um eine Untersuchungshaft abzuwenden, könne der Mann eine Kaution von 35.000 Euro hinterlegen. Laut Bericht hatte der Senior nicht so viel Bargeld zur Verfügung. Er übergab stattdessen einem männlichen Abholer in Stuttgart Schmuck im Wert von rund 14.000 Euro.

Auch ein 80-Jähriger aus Backnang erhielt dem Bericht zufolge einen Schockanruf. Auch ihm erzählten die Betrüger, dass seine Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Person tödlich verletzt hätte. Damit sie nicht in U-Haft müsse, sei eine Kaution zu zahlen. Letztendlich wurde der Mann um einen fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen.

In Crailsheim legten Betrüger laut Mitteilung mit derselben Masche einen 85-Jährigen herein. Beute: mehrere Tausend Euro.

Die Polizei gibt folgende Hinweise: