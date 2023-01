Vermisste aus Remshalden: Polizei sucht nach wichtigem Zeugen

Nachdem das vermisste Mädchen bislang noch nicht aufgefunden werden konnte, laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiterhin auf Hochtouren. So werden im Laufe des Sonntags (29.01.) auch zahlreichen eingegangenen Hinweisen nachgegangen. Parallel werden die Suchmaßnahmen fortgesetzt, wobei wieder Suchhunde zum Einsatz kommen werden. Die Polizei sucht insbesondere nach einem Mann, der ein wichtiger Zeuge sein könnte. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei sucht nach einem Mann

Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nach einem Mann, der am Dienstagmorgen (24.01.) beim Bahnhof in Kirchheim unter Teck um 9.17 Uhr nahezu zeitgleich mit dem vermissten Mädchen in die Teckbahn nach Lenningen eingestiegen ist. Dieser Mann könnte etwas gesehen haben, das für die weitere Suche immens wichtig sein könnten. Der Mann hatte sich vor dem Einsteigen in den Zug schon geraume Zeit am Bahnsteig aufgehalten und telefoniert.

Personenbeschreibung des Mannes

Der Mann trug eine Wintermütze, möglicherweise in braun, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit vier weißen Applikationen auf der Oberschenkelaußenseite, dunkle Sportschuhe mit weißen Sohlen und einem dunklen Rucksack mit sich. Der gesuchte Zeuge wird gebeten, sich umgehend mit der Kripo Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Ein weiteres wichtiges Detail könnte der von dem vermissten Mädchen am Dienstag mitgeführte Rucksack sein. Diesen trug das Mädchen beim Bahnhof auf dem Rücken. Ein Bild eines solchen Rucksackes ist hier abrufbar.