Vermisstensuche in Großerlach: Polizei-Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Am Montagabend (13.02.) war die Polizei auf der Suche nach einem vermissten Mann. Der 73-Jährige aus Großerlach wurde in einer hilflosen Lage vermutet. Bei der Suche nach ihm waren ein Hubschrauber und Rettungshunde im Einsatz. Inzwischen wurde der Mann wohlbehalten aufgefunden.

7.40 Uhr

Der Mann wurde wohlbehalten gefunden. Er hatte am Dienstagmorgen (14.02.) gegen 5.30 Uhr an einem Gebäude in Großerlach geklingelt, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

23.00 Uhr

Leider weiterhin keine guten Nachrichten, der Mann bleibt verschwunden. Die Polizei zieht jetzt die Rettunghundestaffel hinzu.

22.25 Uhr

Die Suche per Hubschrauber verlief erfolglos. Die Polizei ist aber weiter im Einsatz mit Streifen. Es wird erwogen, eine Hundestaffel hinzuzuziehen. Von dem Mann fehlt weiter jede Spur.