Vermisstensuche in Spiegelberg beendet: 32-Jährige wieder aufgetaucht

Die Polizei hat die Suche nach einem 32-Jährigen aus Spiegelberg am Dienstag (22.11.) eingestellt. Das gab das Polizeipräsidium Aalen bekannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 32-Jährige am Dienstag bei Gunzenhausen von der Polizei in einem gesundheitlich stabilen Zustand angetroffen. Er befindet sich zwischenzeitlich in einem Krankenhaus.

Der 32-Jährige hatte seine Wohnanschrift in der Nacht von Montag (14.11.) auf Dienstag (15.11.) verlassen und galt seitdem als vermisst. Da zu befürchten war, dass er sich in einer hilflosen Lage befand, hatte die Polizei mit einem Foto nach dem Mann gesucht.