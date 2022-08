Vermisstensuche in Weinstadt: Senior vermisst - Polizeihubschrauber im Einsatz

In Weinstadt läuft am Montagabend (15.08.) eine Vermisstensuche nach einem 87-jährigen Mann. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Suche bereits gegen 14.45 Uhr eingeleitet, blieb aber bislang erfolglos (Stand 18.20 Uhr). Der Senior wurde zuletzt gegen 9.30 Uhr gesehen, wie er zu Fuß in Richtung Weinberge im Bereich der Haldenstraße (Stadtteil Schnait) ging.

Suche mit Polizeihunden und Polizeihubschrauber

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Der 89-Jährige soll eine mintgrüne Hose, schwarze Schuhe, sowie eine hellgraue Jacke tragen. Er hat eine schlanke Statur, ist etwa 1,82 Meter groß und hat lichtes graues Haar und blaue Augen. Außerdem soll er Wanderstöcke bei sich haben.

Im Rahmen der Vermisstensuche wurden bislang Polizeihunde eingesetzt. Da der Mann bislang nicht gefunden werden konnte, wird in Kürze auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Hinweise zur Person und deren Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.