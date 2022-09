Vermisstensuche: Polizei fahndet nach 70-jährigem Mann aus Weissach im Tal

Seit Dienstag, 13. September, um 11 Uhr wird der 70-jährige Horst Herman S. aus Weissach im Tal vermisst. Das Polizeipräsidium Aalen hat dazu am Mittwochabend, 14. September, eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben. Der gesuchte Mann ist demnach etwa 175 Zentimeter groß, hat eine hagere Figur und eine Glatze mit grauem Haarkranz. Ein Bild ist dem folgenden Link zu entnehmen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weissach-im-tal-vermisstenfahndung/

Horst Hermann S. ist mit einer blauen Jeans und einem Hemd bekleidet und trägt graue Stoffschuhe. Auffallend ist, dass der Mann zahnlos ist. Er könnte sich aufgrund seines Gesundheitszustand in einer hilflosen Lage befinden, so heißt es in der Fahndungsmeldung.

Telefonnummer für Hinweise

Wer den gesuchten Mann gesehen hat, oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, sollte sich dringend mit der Polizei unter der Telefonnummer 07361/5800 in Verbindung setzen.