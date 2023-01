Vermisster 56-Jähriger aus Weinstadt tot im Neckar in Stuttgart aufgefunden

In Stuttgart-Untertürkheim ist am Dienstagvormittag (17.01.) die Leiche eines Mannes aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich hierbei um den vermissten 56-Jährigen aus Weinstadt. Der Mann war seit dem 5. Januar per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden.

Kripo ermittelt

Der Mann wurde im Neckar beim Wasserkraftwerk in der Inselstraße aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Es sollen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. Wie der Mann ums Leben kam, wird noch ermittelt.