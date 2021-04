Versuchter Einbruch bei Firma in Winterbach

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Mittwochabend (14.04.) und Donnerstagmorgen (15.04.) in eine Firma in der Küferstraße in Winterbach einzubrechen.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, gelang es den Tätern allerdings nicht, das Fenster eines Büros aufzubrechen, weshalb sie letztlich unverrichteter Dinge wieder von dannen zogen. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.