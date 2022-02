In der Nacht zum Dienstag (22.02.) haben in Fellbach Unbekannte unweit der Lutherkirche das Fenster eines dortigen Geschäfts eingeschlagen. Das Geschäft befindet sich in der Seestraße.

Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter nicht ins Gebäude ein. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0711/57720 um Hinweise.