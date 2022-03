Auf frischer Tat hat ein Mann am Sonntag (27.03.) zwei Einbrecher in Fellbach ertappt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden bislang unbekannten Männer gegen 19.40 Uhr in der Stuttgarter Straße das Rolltor zu einer Tiefgarage gewaltsam geöffnet. Durch die Tiefgarage waren sie ins Erdgeschoss eines Gebäudes gelangt. Als der Mann die beiden Täter überraschte, flüchteten sie durch einen Seiteneingang.

Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor. Beide sollen