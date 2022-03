Zwischen Montagabend (28.03.) und Dienstagmorgen (29.03.) haben unbekannte Diebe versucht in ein Schreibwarengeschäft am Rathausplatz in Rudersberg-Schlechtbach einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilte, gelang es den Tätern nicht, die Eingangstüre aufzubrechen, weshalb sie ohne Beute wieder gingen. Allerdings hinterließen sie einen Schaden von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.