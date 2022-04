Am Mittwoch (13.04.) in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22.50 Uhr haben unbekannte Diebe versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kurzen Straße in Waiblingen einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher nicht in die Wohnung. Sie verursachten allerdings an der Türe einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.