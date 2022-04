Am Mittwoch (27.4.) ist in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Waiblingen-Hegnach eingebrochen worden.

Wie die Polizei berichtet, brach ein bisher unbekannter Täter zwischen 15.30 Uhr und 17.10 Uhr die Wohnungstür im Obergeschoss auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Wohnung nicht betreten. Es entstand ein geringer Schaden an der Türe. Hinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker telefonisch unter der Telefonnummer 0 71 51 / 8 21 49 entgegen.