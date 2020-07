Ein Polizeihubschrauber ist am Dienstagabend wegen eines versuchten Raubüberfalls im Einsatz. © Gabriel Habermann

Kurz vor 21 Uhr am Dienstagabend haben laut Polizei zwei Täter versucht, einen Supermarkt in Leutenbach zu überfallen. Den ersten Angaben nach sollen sie mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Sie sind auf der Flucht. Die Polizei suchte am Abend mit einem Polizeiaufgebot nach den Unbekannten. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.