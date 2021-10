10.000 Euro Sachschaden an vier beteiligten Autos ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagabend (12.10.) in Fellbach ereignete. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer erkannte laut Polizeibericht gegen 19.30 Uhr zu spät, wie der Verkehr vor ihm wegen eines Linksabbiegers stoppte.

Er fuhr auf einen Mercedes auf, schob diesen auf einen VW Passat und diesen wiederum auf einen weiteren Mercedes auf.

Der Unfallverursacher verletzte sich beim Aufprall leicht.