Ein vier Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagmorgen (07.04.) in Remshalden in die Rems gestürzt. Mit Hilfe von aufmerksamen Passanten konnte das Kind aus dem Wasser gerettet werden.

Vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhaus gebracht

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war eine 31-jährige Frau kurz nach 09.30 Uhr mit ihren Kindern den Stegwiesenweg parallel zur Rems entlang gegangen. "Auf Höhe eines dortigen Vereinsheims ging die vierjährige Tochter in Richtung