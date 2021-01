Ein 75-Jähriger hat am Samstag (30.01.) in Alfdorf einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 13 Uhr mit seinem Opel aus Richtung Lorch kommend auf die Landesstraße nach Pfahlbronn eingefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-Jährigen, der mit einem Lkw in Richtung Alfdorf unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.