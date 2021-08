Vom Bremspedal gerutscht: 19-Jähriger verursacht Unfall in Weinstadt

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer hat am Mittwochnachmittag (18.08.) in der Schorndorfer Straße in Weinstadt einen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige gegen 16.30 Uhr in Richtung Grunbach unterwegs. An einer Ampel rutschte er vom Bremspedal und fuhr einem Mercedes auf. Laut Polizeibericht wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Es entstanden circa 3000 Euro Sachschaden.