Von der Straße abgekommen: Mann fährt in Leutenbach gegen Schild und Hauswand

Ein 33-Jähriger hat am Freitagmorgen (13.01.) in Leutenbach einen Unfall verursacht. Das berichtet die Polizei am Nachmittag.

Mercedes muss nach Unfall abgeschleppt werden

Den Angaben nach kam der Mann gegen 8.50 Uhr mit seinem Mercedes alleinbeteiligt von der Nellmersbacher Straße ab. Das Auto stieß gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen eine Hauswand.

Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.