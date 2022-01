Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstagabend (27.01.) bei Althütte einen Verkehrsunfall. Er befuhr nach Angaben der Polizei gegen 19.30 Uhr die Landstraße 1120 zwischen Lutzenberg und Kallenberg, als er bei Nebel auf der nassen Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam. Dort überschlug sich das Auto. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Diese mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Das Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand,