Ein aggressiver 36-Jähriger hat am Montagnachmittag (17.01.) in Weinstadt-Endersbach Polizisten angegriffen. Das geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen hervor. Was war vorgefallen?

Dem Bericht zufolge hielt sich der Mann gegen 13.30 Uhr in einer Bäckerei in der Kalkofenstraße auf. Weil er sich aggressiv verhielt und das Geschäft nicht verlassen wollte, wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten sprachen dem 36-Jährigen zunächst einen Platzverweis aus.

Vor Bäckerei