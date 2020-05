Vorfahrt missachtet: 23 000 Euro Schaden

Backnang.

Bei einem Vorfahrtsunfall in Backnang ist am Dienstagvormittag (14.04.) ein Schaden von rund 23 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 53-Jährige mit ihrem Mercedes gegen 10.40 Uhr von der Eugen-Adolff-Straße nach links in die Straße Hasenhalde abbiegen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt einer entgegenkommenden 47-jährigen Hyundai-Fahrerin, die auf der Eugen-Adolff-Straße in Richtung Sachsenweiler gefahren war. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.