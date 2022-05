Am Montagmittag (30.05.) ist es in Urbach zu einem Unfall gekommen. Ein 41-Jähriger war, so eine Pressemitteilung der Polizei, vom Pestalozziweg auf die Rechbergstraße abgebogen. Dabei hatte er die Vorfahrt einer 40-Jährigen im Citroen missachtet.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.