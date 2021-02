Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall in Korb am Dienstagmorgen (23.02.)

Am Dienstagmorgen (23.02.) hat sich in Korb ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Laut Polizeibericht wollte eine 28-jährige Seat-Fahrerin gegen 6.20 Uhr von der Straße Pfarrweingart nach rechts auf die Winnender Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 51-jährigen Ford-Fahrerin, die die Winnender Straße in Richtung Waiblingen befuhr.

Der Seat der Unfallverursacherin war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.