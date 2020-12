Vorfahrt missachtet: Verletzter bei Unfall in Korb

Bei einem Unfall in Korb ist am Samstagabend (05.12.) ein 29-Jähriger leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 27-Jährige mit ihrem BMW auf der Schillerstraße in Richtung Südstraße gefahren. Als sie in die Südstraße einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt des 29-Jährigen, der von Kleinheppach kommend auf der Südstraße unterwegs war. Der BMW stieß mit dem Opel des 29-Jährigen zusammen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 19.000 Euro.