Vorfahrt missachtet: Unfall in Schorndorf-Haubersbronn

An der Kreuzung Haldenstraße/Wieslauftalstraße in Schorndorf-Haubersbronn hat sich am Donnerstagmorgen (12.01.) ein Vorfahrtsunfall ereignet. Das berichtet die Polizei am Freitag.

5000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Den Angaben nach wollte eine 41-jährige Toyota-Fahrerin gegen 7.30 Uhr von der Haldenstraße aus nach links in die Wieslauftalstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 20-Jährigen. Die war in einem Renault in Richtung Schorndorf unterwegs und fuhr auf Höhe der Einmündung links an einem stehenden Linienbus vorbei, so die Polizei.

Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Dem Polizeibericht zufolge wurde niemand verletzt.

Gleicher Ort, andere Kreuzung: Weiterer Unfall am Abend

Am Abend ereignete sich in der Wieslauftalstraße dann ein weiterer Vorfahrtsunfall. Bei dem Zusammenstoß - diesmal an der Kreuzung zur Welzheimer-Wald-Straße - wurden drei Personen leicht verletzt.