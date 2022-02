Ein 20-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag (26.02.) in der Rosenstraße in Schorndorf Polizisten bedroht und beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, verständigten Mitarbeiter der Shisha-Bar gegen 0.45 Uhr die Polizei. Grund dafür: Ein 20-jähriger Mann, dem bereits zuvor ein Hausverbot erteilt worden war, wollte das Lokal nicht verlassen.

Zudem soll der 20-Jährige einen Mitarbeiter mit einer abgebrochenen Flasche bedroht haben. Herbeigerufene Polizeibeamte nahmen den