Waiblingen: 16-Jähriger und 18-Jähriger versuchen Tankstelle zu überfallen

Zu einem versuchten Raubüberfall ist es am Montagnachmittag (23.05.) in Waiblingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betraten gegen 14.30 Uhr zwei Personen eine Tankstelle in der Endersbacher Straße. Die zwei unbekannten sollen zur Kassiererin gegangen sein und ihr ein Messer vorgehalten haben.

Täter hielten sich in Tatortnähe auf

Dabei forderten die zwei nach Bargeld. Die Mitarbeiterin verweigerte die Forderung, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Kurze Zeit später konnte die Polizei zwei Tatverdächtige kontrollieren und festnehmen. Sie sollen sich in Tatortnähe aufgehalten haben. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen und um einen 18-Jährigen. Beide wurden „auf Weisung“ der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder freigelassen.