Waiblingen: 19-Jährige wird in der S-Bahn mit Glasflasche bedroht

Eine 19-Jährige ist in der S-Bahn der Linie S3 in der Nacht auf Freitag (25.11.) gegen 2 Uhr beschimpft und bedroht worden, weil sie zwei Männer gebeten hatte, nicht im Zug zu rauchen.

Wie die Polizei mitteilte, saßen laut aktuellem Stand der Ermittlungen eine 27-jährige Frau und zwei 25-jährige Männer in der Sitzgruppe vor der in Waiblingen zugestiegenen 19-Jährigen. Die 27-Jährige mit italienischer Staatsangehörigkeit soll sich nach der Aufforderung über ihren Sitz gebeugt und der 19-Jährigen mit einer Glasflasche gedroht haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entleerte sie anschließend den Inhalt der Glasflasche über die 19-Jährige.

Bundespolizei ermittelt

Offenbar kam es im weiteren Verlauf zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Kurz vor Zughalt in Backnang riss die offensichtlich alkoholisierte 27-Jährige an der Tasche der 19-Jährigen, weshalb diese mit ihrem Fuß in deren Richtung trat. Alle Beteiligten verließen in Backnang die S-Bahn und wurden dort von den vorher alarmierten Beamten der Landespolizei in Empfang genommen. Beide Parteien erstatteten eine Strafanzeige. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und wegen des Versuches einer Körperverletzung.