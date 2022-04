Ein 20-Jähriger hat am Montagabend (18.04.) vier Fahrgäste in einer S-Bahn auf der Strecke zwischen Waiblingen und Schwaikheim beleidigt und bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war der in Backnang wohnhafte Mann gegen 22:30 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang unterwegs und rauchte hierbei offenbar eine Zigarette im Zug.

Der Mann soll von einem noch unbekannten Reisenden auf das Rauchverbot im Zug angesprochen worden sein. Daraufhin soll der 20-Jährige den