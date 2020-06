Waiblingen: 21-Jähriger ohne Atemschutzmaske bedroht Supermarktpersonal und verletzt Polizisten

Symbolbild. © ZVW/Benjamin Büttner

Ein 21-Jähriger, der sich am Mittwochnachmittag (10.06.) ohne die vorgeschriebene Atemschutzmaske in einem Supermarkt in der Devizesstraße aufhielt, hat einen Supermarkt Mitarbeiter bedroht. Laut Polizei hatte das Ladenpersonal ihn aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin wurde der 21-Jährige aggressiv, schlug in Richtung eines Mitarbeiters und bedrohte ihn. Als herbeigerufene Polizeibeamte eintrafen, war der Mann nicht mehr vor Ort. Die Beamten konnten den 21-Jährigen jedoch kurze Zeit später an seiner Unterkunft in der Straße Innerer Weidach antreffen. Als sie ihn zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier mitnehmen wollten, versuchte der 21-Jährige zu flüchten und schlug in Richtung der Beamten. Er musste schließlich mit Handschließen fixiert werden. Bei den Widerstandshandlungen wurden der 21-Jährige Tatverdächtige und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.Text