Waiblingen: 22-Jähriger schlägt mit Eisenstange auf Hausmeister und dessen Autoscheibe ein

Zu einer Auseinandersetzung mit einer Eisenstange ist es am Montagmittag (8.3.) in der Asylbewerberunterkunft in der Straße Am Kätzenbach in Waiblingen gekommen.

Der 58-jährige Hausmeister des Gebäudes war mit einem 22-jährigen Anwohner aufgrund von Nichtigkeiten in Streit geraten. Im Verlauf der zunächst nur verbalen Auseinandersetzung nahm der 22-Jährig dann eine Fahrradsattelstange und schlug damit mehrfach auf den Hausmeister ein. Anschließend schlug er mit der Eisenstange auch auf die Auto-Heckscheibe des Hausmeisters.

Der 22-Jährige muss nun mit mehreren Strafverfahren rechnen. Der Hausmeister wurde nur leicht verletzt.