Waiblingen: 24-Jähriger schlägt am Bahnhof Frau ins Gesicht

Am Waiblinger Bahnhof ist es am Montag (23.01.) gegen 0 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Bahnsteig gekommen. Laut Angaben der Polizei schlug ein 24-Jähriger einer 20-Jährigen ins Gesicht.

Grund soll ein Streit gewesen sein

Der Grund soll ein Streit zwischen dem 24-Jährigen und seiner Begleiterin gewesen sein. So soll der Mann der 20-Jährigen am Treppenabgang mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Eine Augenzeugin wendete sich schließlich an einen Taxifahrer am Waiblinger Bahnhof, dieser alarmierte die Bundespolizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung dauern an.