Waiblingen: 27-jährige betrunken am Steuer unterwegs und rammt parkendes Auto

Mit knapp zwei Promille war am Samstagnacht (1.8.) gegen 00.30 Uhr eine 27-Jährige in Waiblingen auf der Fuggerstraße unterwegs. Das meldete die Polizei am Sonntag.

Auf Höhe der Christofstraße stieß sie alkoholbedingt frontal und ungebremst gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Adam einer 55-jährigen Anwohnerin. Die glücklicherweise nur leichtverletzte Unfallverursacherin musste die Polizei in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt.