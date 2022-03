In Waiblingen ist ein Drogendealer festgenommen worden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen geriet ein 27-Jähriger aus Waiblingen ins Visier der Beamten, der in Drogengeschäfte verwickelt sein soll.

Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft

Durch weitere Ermittlungen habe sich der Verdacht erhärtet, weshalb die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Durchsuchungsbeschluss erwirken konnte. Bei dem Tatverdächtigen wurden in