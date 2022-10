Waiblingen: 28-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall in Waiblingen ist am Mittwoch (19.10.) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Talstraße.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 72-jähriger Autofahrer dort am rechten Fahrbahnrand anfahren und wenden. Dabei übersah er den nachfolgenden Motorradfahrer, der in Richtung Westtangente fuhr.

Unfallstelle ist aktuell gesperrt

Der 28-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Er stieß mit seinem Motorrad seitlich gegen den Wagen des Unfallverursachers. Ein Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten medizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Straße ist derzeit noch gesperrt (Stand 16 Uhr). Eine Umleitung ist eingerichtet.