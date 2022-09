Waiblingen: 50-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn wegen medizinischem Notfall

In Waiblingen ist es am Montagnachmittag (26.09.) wegen eines medizinischen Notfalls gegen 15 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Chrysler die Neustadter Hauptstraße. Hierbei kam er in Folge eines medizinischen Notfalls nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden 45-jährigen Jeep-Fahrerin zusammen. Der 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.