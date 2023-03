Am Dienstagabend (28.3.) ist zu einem Unfall mit 16.000 Euro Schaden am Teiler B14 /B29 in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen.

Wie die Polizei berichtet, kam ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 19.15 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt.