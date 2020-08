Waiblingen: Anwohner beobachtet Jugendliche bei Diebstahl von Motorroller - Polizei sucht Zeugen

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Mittwochabend (12.08.) in der Straße Am Kätzenbach in Waiblingen einen Motorroller gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hat ein Anwohner den Diebstahl um kurz nach 22 Uhr beobachtet. Der Roller gehört seinem Nachbarn.

Laut Polizeibericht ist einer der Täter circa 1,70 Meter groß, sein Komplize wohl etwas kleiner. Beide waren dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt nun. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07151/9500 melden.