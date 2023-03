In Waiblingen hat es am Montagnachmittag (06.03.) in der Nähe der Jet-Tankstelle einen Auffahrunfall gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden bei dem Unfall gegen 16.30 Uhr keine Personen verletzt. Laut jetzigem Stand muss ein Auto abgeschleppt werden. "Die Unfallstelle wird gerade geräumt," so Polizeipressesprecher Rudolf Biehlmaier.