Am Mittwochabend (4.5.) ist es in der Neustädter Straße in Waiblingen zu einem Auffahrunfall mit etwa 13.000 Euro Schaden gekommen.

Wie die Polizei berichtet, erkannte ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 17.50 Uhr zu spät, dass ein vor ihm fahrender 28-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und prallte auf dessen Heck.