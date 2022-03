Am Freitagmittag (25.03.) ist es in Waiblingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht befuhr ein 61-jähriger Audi-Fahrer gegen gegen 12.09 Uhr die Blumenstraße.

An einer haltenden 40-jährigen Mitsubishi-Fahrerin im Gegenverkehr verschätzte sich der Fahrer und blieb an dem Auto hängen. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

