Ein noch unbekannter beschädigte am Dienstag (24.05.) ein gläsernes Garagentor in Waiblingen-Beinstein. Wie die Polizei mitteilt, soll die Tat zwischen 9.50 Uhr und 11.15 Uhr in der Straße Auf der Steige begangen worden sein.

Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, können unter der Telefonnummer 07151 950422 gegeben werden. Der Sachschaden wird hierbei auf ca. 1.000 Euro geschätzt.