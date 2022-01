Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (04.01.) zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr in Waiblingen-Beinstein an einem Dacia die Heckscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt in der Rathausstraße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

