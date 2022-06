Waiblingen-Beinstein: Radfahrer bei Unfall in Kreisverkehr leicht verletzt

Am Mittwochabend (01.06.) ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer gegen 20.15 Uhr in einen Kreisverkehr in der Schorndorfer Straße ein.

Dort übersah der junge Mann wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 53-Jährigen auf seinem Fahrrad. Der Radfahrer war bereits im Kreisverkehr und kollidierte mit dem BMW. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.