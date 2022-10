Waiblingen-Beinstein: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer am Samstag (22.10.) in Waiblingen-Beinstein schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 81-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Opel von der Endersbacher Straße, an der Einmündung zur Waiblinger Straße, nach links in Richtung Endersbach abbiegen.

Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 37-Jährigen, der auf einem Fahrrad in Richtung Waiblinger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Schachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 7000 Euro.