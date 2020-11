Waiblingen: Betrunkene 36-Jährige beißt Polizistin in den Arm

Anwohner der Straße "Beim Wasserturm" verständigten am Montagnachmittag (9.11.) die Polizei, weil eine 36-jährige Frau immer wieder versuchte, in die Wohnung eines Mannes zu gelangen. Da die Frau Polizeiangaben zufolge stark alkoholisiert war, sollte sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Die Frau wehrte sich und biss eine Polizistin in den Arm.

Ein am Abend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.