Waiblingen-Bittenfeld: Brand im Radkasten eines Streifenwagens

Für eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Waiblingen endete die Fahrt mit dem Dienstwagen am Mittwoch (28.9.) in Waiblingen-Bittenfeld: Wegen eines technischen Defekts geriet der Radkasten in Brand. "Die Kollegen haben selbst gelöscht und es entstand kein großer Sachschaden", sagt auf Nachfrage unserer Redaktion der Polizeiführer vom Dienst im zuständigen Polizeipräsidium Aalen.

Was genau der Grund für die Panne war, ist nicht bekannt. Ein Augenzeuge hatten unserer Redaktion davon berichtet, und auch, dass das Fahrzeug nach dem Löschen an der Schulstraße abgeschleppt werden musste.