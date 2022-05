Waiblingen-Bittenfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Sonntag (22.05.) im kurzen Zeitraum zwischen 12 Uhr und 12.10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in Waiblingen-Bittenfeld einen in der Schillerstraße geparkten BMW und fuhr anschließend weiter.

2000 Euro Sachschaden

"Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.