Zu einem Unfall auf der Alten Bundesstraße ist es am Mittwoch (23.03.) in Waiblingen gekommen. Nach Angaben der Polizei übersah ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer beim Wechsel des Fahrstreifens den BMW eines 47-Jährigen und streifte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

